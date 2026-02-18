        Політика

        Умєров: наступний етап — винести напрацьовані рішення на рівень президентів

        Сергій Бордовський
        18 Лютого 2026 14:12
        читать на русском →
        Рустем Умєров / Скріншот
        Рустем Умєров / Скріншот

        У Женеві відбувся черговий раунд тристоронніх переговорів у форматі Україна–США–РФ. Робота була інтенсивною та предметною, просування є, однак без оприлюднення деталей.

        Про це повідомив секретар РНБО Рустем Умєров за підсумками зустрічі. За його словами, у складі української делегації працювали політичний та воєнний блоки, які обговорювали безпекові параметри та механізми реалізації можливих рішень.

        «Частину питань вдалося уточнити, по частині – триває додаткове узгодження. Ми зосереджені на відпрацюванні ключових положень, необхідних для фіналізації процесу. Це складна робота, яка потребує погодження всіх сторін і часу», – зазначив Умєров.

        Він подякував американській стороні за продовження переговорного процесу, а також Швейцарії – за надану платформу та гостинність.

        Наступним кроком, за словами секретаря РНБО, має стати досягнення необхідного рівня узгодженості для винесення напрацьованих рішень на розгляд президентів. «Наша задача – підготувати для цього реальну, а не формальну основу. Україна працює конструктивно. Кінцева мета незмінна – справедливий і стійкий мир», – підкреслив він.

        Своєю чергою очільник російської делегації Володимир Мединський заявив, що переговори тривали близько двох годин, були важкими, але діловими. За його словами, нова зустріч щодо України відбудеться найближчим часом.


