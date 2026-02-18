Сніг і крижаний дощ на Харківщині: поліція попереджає про небезпеку на дорогах

У Харківській області 18 лютого очікується ускладнення погодних умов — сніг переходить у мокрий сніг та крижаний дощ. Несприятлива погода зберігатиметься до ранку 19 лютого.

Про це повідомили у поліції Харківської області з посиланням на інформацію синоптиків. У зв’язку з погіршенням погоди правоохоронці закликають водіїв бути особливо уважними під час керування транспортом.

Поліцейські радять дотримуватися безпечної швидкості, тримати дистанцію, уникати різких маневрів і екстреного гальмування. Підвищену увагу слід приділяти руху на мостах, спусках і підйомах, а також поблизу перехресть і пішохідних переходів.

Кермувальникам рекомендують перевірити технічний стан автомобілів, користуватися зимовими шинами та за можливості відкласти далекі поїздки до стабілізації погодних умов.

Пішоходам радять бути обачними під час переходу дороги, враховуючи, що на слизькому покритті гальмівний шлях транспорту суттєво збільшується.