У Запоріжжі після атаки БпЛА загинула 48-річна жінка, серед поранених — двоє дітей

У Запоріжжі внаслідок російського удару безпілотниками загинула 48-річна жінка, ще семеро людей отримали поранення. Серед постраждалих — двоє дітей, аварійно-рятувальні роботи завершені. Про це повідомили в ДСНС.

17 лютого о 20:45 ворог завдав ударів безпілотними літальними апаратами по обласному центру.

Удар дронами по Запоріжжю: одна загибла, семеро постраждалих / Фото: ДСНС

Унаслідок обстрілу загинула 48-річна жінка. Шестеро людей отримали травми — дві жінки 35 та 40 років, двоє чоловіків 26 та 40 років, а також дівчатка віком півтора та 11 років. Загальна кількість постраждалих зросла до семи, інформація уточнюється.

Реклама

Реклама

Пошкоджень зазнали два багатоквартирні девʼятиповерхові житлові будинки. Рятувальники проводили обстеження будівель щодо пошуку та надання допомоги постраждалим. Аварійно-рятувальні роботи завершені, наразі комунальні служби здійснюють відновлювальні роботи.