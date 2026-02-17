Росіяни з артилерії обстріляли Марганець: били по будинках та відділенню поліції, загинув чоловік

Сьогодні, 17 лютого близько 15:00, армія РФ вдарила з артилерії по приватному будинку в одному з районів Марганця на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки загинув чоловік

Про це повідомили в Національній поліції України.

“На вулиці в момент вибуху перебував 54-річний чоловік – він отримав травми, несумісні з життям”, – йдеться в повідомленні.

Впродовж години окупанти здійснили повторний артобстріл міста Марганець та поцілили по адмінбудівлі відділення поліції. Правоохоронці не постраждали.

На місцях ударів працюють слідчо-оперативні групи.