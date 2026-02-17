Як розпізнати ангіну у дитини: основні симптоми

Дитина скаржиться на біль у горлі, відмовляється від їжі, а температура раптово стрибнула до 39°C? Це може бути ангіна – захворювання, яке потребує швидкої реакції батьків. На відміну від звичайної застуди, ангіна викликає серйозні ускладнення, якщо її не лікувати правильно з перших днів.

Чим ангіна відрізняється від звичайного болю в горлі?

Ангіна (або гострий тонзиліт) – це бактеріальна інфекція мигдаликів, яку найчастіше викликають стрептококи. Якщо при ГРВІ горло червоніє поступово і біль наростає повільно, то при ангіні все відбувається блискавично. Вранці дитина була здорова, а ввечері вже лежить з високою температурою.

Основна відмінність від вірусної інфекції – при ангіні мигдалики не просто червоні, а покриті білим або жовтуватим нальотом, з гнійними плямами або “пробками”.

Основні прояви захворювання

Розпізнати ангіну можна за кількома характерними проявами, які з’являються майже одночасно. Ці симптоми виражені значно сильніше, ніж при звичайній застуді, і швидко погіршують стан дитини:

Різкий біль при ковтанні. Дитина відмовляється навіть від улюбленої їжі, бо кожна спроба проковтнути – справжнє випробування. Іноді біль віддає в вухо, і малюк скаржиться на обидва симптоми одночасно.

Висока температура. При ангіні термометр зазвичай показує 38,5-40°C, причому температура піднімається швидко і важко збивається. Дитину морозить, вона млява, хоче тільки лежати.

Збільшені лімфовузли. Під нижньою щелепою, біля вух можна помацати болючі "кульки" – це запалені лімфовузли. Вони стають помітними на дотик і реагують болем при натисканні.

Наліт на мигдаликах. Якщо попросити дитину широко відкрити рота, можна побачити сильно збільшені червоні мигдалики з білими або жовтими плямами. Іноді наліт суцільний, іноді у вигляді окремих точок.

Запах з рота. При гнійній ангіні з'являється неприємний запах – це результат життєдіяльності бактерій.

Коли треба діяти швидко?

Є симптоми, за яких не варто чекати і намагатися лікувати дитину самостійно. Негайно зверніться до лікаря або викликайте швидку, якщо:

температура вище 39,5°C і не збивається жарознижуючими

дитина не може ковтнути навіть слину

з’явилася задишка або утруднене дихання

шия сильно опухла і важко повертати голову

на шкірі з’явився висип

дитина дуже млява, не реагує на звернення

Ангіна небезпечна своїми ускладненнями: ревматизм, проблеми з серцем, нирками, суглобами. Тому правильне і своєчасне лікування ангіни у дітей під контролем педіатра – це не перестраховка, а необхідність.

Що робити до приходу лікаря?

Поки чекаєте на консультацію, можна полегшити стан дитини: давайте багато теплого пиття (компоти, чай з медом, якщо немає алергії), забезпечте спокій і постільний режим. Можна прополоскати горло сольовим розчином або відваром ромашки, якщо дитина вміє це робити. А от прогрівати горло компресами або дихати над парою – категорично не варто, це може погіршити ситуацію.

Головне – не займайтеся самолікуванням антибіотиками. Тільки лікар може підібрати правильний препарат і дозування залежно від віку та ваги дитини. Недолікована ангіна повертається знову або дає ускладнення, тому краще одразу зробити все правильно.