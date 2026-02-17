У Києві затримали дезертира і його спільника – вони підірвали евакуаційного авто

У Києві правоохоронці затримали двох чоловіків, причетних до підриву автомобіля в Голосіївському районі, який кваліфіковано як терористичний акт, здійснений на замовлення російських спецслужб. Знищену автівку виявили на місці вибуху після отримання повідомлення про інцидент.

За місцем мешкання терористів знайдено комплектуючі до саморобної бомби, камери відеоспостереження та сім-карти, заготовлені для нових терактів / Фото ДКР Нацполіції

За даними Департаменту карного розшуку Національної поліції, виконавцями злочину виявилися 47-річний військовослужбовець ЗСУ, який самовільно залишив розташування частини на Сумщині, та його 29-річний спільник. За вказівкою кураторів вони видавали себе за волонтерів, які нібито мали передати на фронт автомобіль для евакуації поранених військових.

Зловмисники через соціальні мережі знайшли ветерана війни та запропонували фінансову допомогу на придбання евакуаційного транспорту. За ці кошти було куплено вживаний фургон, який ветеран власноруч обладнав кисневими балонами, ношами та засобами зв’язку, після чого передав його «волонтерам» для відправлення на передову.

Натомість підозрювані припаркували автомобіль у середмісті Києва, закріпили на ньому заздалегідь підготовлений саморобний вибуховий пристрій і встановили вебкамеру з віддаленим доступом. Унаслідок вибуху ніхто не постраждав.

Обох фігурантів затримано. Під час обшуків за місцями їхнього проживання вилучили комплектуючі до саморобної бомби, камери відеоспостереження та сім-карти, підготовлені для можливих нових терактів. Підозрювані перебувають під вартою до вироку суду.