        Внаслідок нічної атаки в Сумській області загинула 68-річна жінка

        Віктор Алєксєєв
        17 Лютого 2026 10:02
        Одна людина загинула і шестеро отримали поранення, в тому числі двоє дітей, внаслідок ворожої атаки БПЛА в Сумській області / Фото Сумська обласна прокуратура
        Одна людина загинула і шестеро поранені, в тому числі двоє дітей, в Сумській області внаслідок атаки дронів, повідомила обласна прокуратура.

        За попередніми даними слідства, 17 лютого близько 03:10 в Охтирському районі під удар трьох безпілотників потрапили приватні будинки.

        «Загинула 68-річна жінка. Її сім’я — 42-річний син, 40-річна невістка і двоє їхніх синів, семи і 15 років, отримали поранення», — йдеться в прес-релізі прокуратури. За її даними, в сусідньому будинку була поранена 79-річна жінка і 54-річний чоловік.

