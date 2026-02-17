Російські війська намагаються оточити Покровськ і Мирноград — ДШВ ЗСУ

7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ, який утримує оборону на цій ділянці фронту, повідомив про активні спроби російських військ взяти в кільце Покровськ і Мирноград та створити так звані «клешні» в районі Покровської агломерації. Цю інформацію також підтверджує український OSINT-проєкт DeepState.

За наявними даними, у північній частині Покровська фіксуються точки злету безпілотників противника, а також відбувається перекидання піхоти до міста. Водночас російські сили намагаються проникнути до Гришиного з північно-західних околиць Покровська, де вже зафіксовано накопичення противника та вогневі контакти. Крім спроб просування з боку Покровська, атаки здійснюються і зі сторони Котлиного, однак там їх вдається блокувати та знищувати.

Повідомляється, що противник зміг окупувати населений пункт Рівне та чинить тиск на сусіднє село Світле. Закріплення в цьому районі створює умови для подальшого накопичення сил і можливого просування вглиб перешийка між Покровськом і Родинським, що підвищує ризики для підрозділів Сил оборони на околицях Мирнограда.

Зазначається, що ситуація безпосередньо в Мирнограді погіршується, а події в районі його оборони наближаються до завершального етапу. Очікується оновлення карти бойових дій у цьому секторі.