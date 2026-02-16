Перше сонячне затемнення 2026 року: чи можна буде побачити в Україні “Вогняне кільце” 17 лютого

У вівторок, 17 лютого, відбудеться перше у 2026 році сонячне затемнення — так зване “вогняне кільце” у сузір’ї Водолія. Однак жителі України спостерігати це явище не зможуть.

Про це пише Суспільне Дніпро.

Астрономка Людмила Марченко пояснила, що повні сонячні затемнення можливі лише тоді, коли Місяць перебуває у фазі молодика і разом із Сонцем та Землею вибудовується на одній лінії. Цього року такий астрономічний момент збігся з початком Нового року за китайським календарем.

“Цього разу ці дві дати співпали. 17-го числа починається Китайський Новий рік, а в нас сонячне затемнення. Таке іноді відбувається і тим більше фази Місяця припадають кожного року на різні моменти часу. Сонячні затемнення не дуже рідкісна річ, але вони відбуваються кожного року від двох до чотирьох разів”, — розповіла астрономка.

За її словами, затемнення відбудеться вдень, однак для України воно залишиться невидимим.

“Відбудеться затемнення о 14 годині. Центр затемнення о 14 годині 12 хвилин. Тобто, якщо ви подивитесь у цей час на Сонце, десь біля нього буде Місяць, тільки він буде трошки вищий або трошки нижчий за Сонце, тому для нас він його не закриє. Затемнення видно не буде”, — зауважила вона.

Фахівчиня додала, що кільцеве затемнення можна буде спостерігати лише в районі Південного полюсу та в акваторії океану, тому більшість мешканців планети його не побачить.

“Затемнення буде кільцевим. Це відбувається тому, що Місяць під час молодика трохи далі від нас, ніж зазвичай, і він не може закрити собою повністю сонячний диск і по краю залишається тоненьке-тоненьке золотисте сяюче кільце. Тому назва і є кільцеве. Звичайно, це було б дуже красиво, це було б дуже ефектно, це було б неймовірно, якби тільки це було в зоні нашої досяжності”, — зазначила Людмила Марченко.

Вона також повідомила, що це перше затемнення року, а наступне очікується у серпні, коли українці, ймовірно, зможуть побачити часткові фази явища. Повного затемнення не буде: Місяць закриє лише частину Сонця, тоді як решта сонячного диска залишатиметься дуже яскравою, тож без спеціальної підготовки та спостереження через захисний фільтр явище може залишитися непоміченим.