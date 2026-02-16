        Спорт

        Олімпіада-2026: український шортрекіст уперше змагатиметься у чвертьфіналі на дистанції 500 м

        Галина Шподарева
        16 Лютого 2026 18:58
        Олег Гандей / Фото: Міністерство молоді та спорту України
        Олег Гандей / Фото: Міністерство молоді та спорту України

        Український шортрекіст Олег Гандей пройшов до чвертьфіналу на дистанції 500 метрів на Олімпійських іграх-2026. Це перший випадок в історії Ігор, коли представник України змагатиметься у чвертьфіналі у цій дисципліні.

        Про це повідомили у Міністерстві молоді та спорту України.

        У кваліфікаційному заїзді 7 після падіння трійки спортсменів Олег Гандей посів друге місце з результатом 49.020.

        Після фінішу спортсмен поділився своїм станом в коментарі для “Суспільне Спорт”.

        “Зараз дуже болить травмована нога, дві ноги. Подивимося, що буде завтра. Зараз я прикладаю лід і маю надію, що воно хоч якось зніме запалення”, – розповів Гандей.

        На Іграх у Пекіні-2022 на дистанції 500 метрів Олег Гандей був 26-м.

        Олімпійські нагороди на дистанції 500 метрів шорт-трекісти розіграють 18 лютого.


