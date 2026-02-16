Росіяни окупували село Рівне та просунулися у Покровську, Мирнограді, Родинському, — DeepState

Російські війська окупували село Рівне Покровського району Донецької області. Фіксується просування в Покровську, Мирнограді й Родинському.

Про це заявляють аналітики проєкту DeepState.

Офіційного підтвердження чи спростування цієї інформації від Генштабу ЗСУ поки не надходило.

Як повідомили у 7 корпусі ДШВ, росіяни активізували зусилля з охоплення Покровська та Мирнограду так званими “клешнями”. Окупанти посилили тиск з боку населених пунктів Котлине та Родинське. Підрозділи у смузі відповідальності 7 корпусу швидкого реагування ДШВ спільно з іншими складовими Сил оборони протидіють цим намірам, проводячи посилену аеророзвідку та додатково мінуючи ймовірні маршрути просування противника.

Одночасно росіяни продовжують спроби руху малими штурмовими групами з північно-західної частини Покровська у напрямку Гришиного. При просочуванні на околиці цього населеного пункту Сили оборони виявляють та знищують ворога.

“Днями на північ від Покровська зафіксоване проникнення ворожої диверсійно-розвідувальної групи в район фермерських господарств. У результаті контрдій українські військовослужбовці виявили та знищили противника”, – йдеться в повідомленні.

Загалом за минулий тиждень Сили оборони ліквідували та поранили 255 росіян, знищили та пошкодили 19 одиниць авто- та мототехніки, 29 точок запуску БпЛА, 36 укриттів та складів, 575 ударних БпЛА.