Сили оборони уразили райони зосередження військ РФ і пункт управління БпЛА

Підрозділи Сил оборони України завдали ударів по районах зосередження живої сили противника, вузлу зв’язку та пункту управління безпілотниками. Ураження відбулися на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Донецької та Дніпропетровської областей.

Як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, в ніч на 16 лютого в районі населеного пункту Калинівка (ТОТ Запорізької області) уражено район зосередження живої сили противника.

15 лютого 2026 року у районі Новопавлівки (ТОТ Донецької області) українські воїни уразили вузол зв’язку ворога. Також у районі Березового (ТОТ Дніпропетровської області) завдано удару по зосередженню особового складу противника.

Крім того, у районі населеного пункту Затишок (ТОТ Донецької області) уражено пункт управління БпЛА окупантів.

Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються. У Генштабі наголосили, що Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення бойового потенціалу російського агресора.