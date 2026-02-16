Теракт біля об’єкта СБУ: агентів рф затримали по гарячих слідах

Служба безпеки України затримала двох агентів рф, які 11 лютого підірвали фургон неподалік однієї з будівель спецслужби у Києві. Їм повідомили про підозру у вчиненні терористичного акту.

За даними СБУ, протягом доби після вибуху правоохоронці встановили та затримали причетних до теракту. Слідство встановило, що зловмисники начинили вибухівкою фургон, припаркований поряд з одним із об’єктів СБУ, після чого дистанційно його підірвали.

У Києві викрили російських агентів, причетних до теракту з фургоном / Фото: СБУ

Виконання російського замовлення здійснював 47-річний військовослужбовець ЗСУ, який самовільно залишив місце служби на Сумщині. Після втечі він переховувався на заході України та за вказівкою куратора залучив до співпраці 29-річного мешканця Києва.

Реклама

Реклама

Останньому фігурант представився українським спецслужбістом та доручив виготовити саморобний вибуховий пристрій із дистанційною активацією. Російські «замовники» також через підставних осіб придбали вживаний фургон, який переобладнали нібито під реанімобіль для перевезення поранених.

У салоні авто встановили кисневі та газові балони, які мали посилити вибухову хвилю, а також вебкамеру з віддаленим доступом для спостереження за місцем теракту. Після закладання СВП фігуранти залишили локацію, а вибух було здійснено дистанційно.

Під час обшуків за місцями проживання підозрюваних вилучено комплектуючі до саморобної бомби, камери відеоспостереження та сім-карти, підготовлені для нових терактів.

Слідчі повідомили обом агентам про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України — терористичний акт. Вони перебувають під вартою. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.