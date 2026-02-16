Найвище грошове забезпечення в ЗСУ: цікаві деталі від офіцера ССО

Соціальна реклама

Один із керівників «ССО рекрутинг» Віктор Шевченко розповів про переваги укладання контракту в Силах спеціальних операцій.

Сьогодні кожен, хто замислюється про службу в Збройних Силах України, прагне чіткого розуміння: куди він іде, як його готуватимуть і що чекатиме попереду. Контракт чи мобілізація? Підготовка чи одразу фронт? Підрозділ, де тебе формують як фахівця, чи місце, де просто «закривають штат»?

Серед численних пропозицій вирізняються «Контракт №4» від Сил спеціальних операцій ЗСУ. Його модель проста й зрозуміла: визначені терміни служби, гарантована поетапна підготовка перед виконанням завдань, високий рівень забезпечення та системний підхід на всіх етапах. Командувач ССО гарантує чотири місяці навчання — найдовший та найґрунтовніший підготовчий цикл у ЗСУ.

Що насправді стоїть за назвою «Контракт №4» і чому дедалі більше людей свідомо обирають ССО? Про це ми говоримо з одним із керівників «ССО рекрутинг», бойовим офіцером Віктором Шевченком.

Віктор прийшов до Сил спеціальних операцій задовго до повномасштабного вторгнення. За його плечима — бойові дії на Херсонщині та Миколаївщині, звільнені населені пункти, врятовані життя побратимів. Після поранення він був змушений залишити бойовий підрозділ і нині займається рекрутингом у ССО.

— Вікторе, на які терміни розраховані контракти в ССО і хто може його укласти?

— Будь-який діючий військовослужбовець може перейти на контрактну службу. Так само контракт може укласти й щойно призваний. Основні вимоги стандартні: вік від 18 до 45 років, придатність за станом здоров’я, відсутність судимостей. Контракт укладається на термін від одного до п’яти років. Якщо військовослужбовець вирішує продовжити службу, рапорт подається за два місяці до завершення чинного контракту. А за бажання, є можливість укладання контракту до оголошення демобілізації.

— Людина приходить до вас і вагається з вибором. Чому їй варто обрати саме ССО?

— По-перше, спецпризначенці виконують складні та надзвичайно важливі операції, які реально наближають перемогу. Частину з них ви бачите в новинах, інші до завершення війни, а можливо й назавжди, залишаться під грифом секретності.

Але головна гордість ССО — це навчання. У нас немає практики «якось розберешся вже на завданні». У Силах спеціальних операцій на бойову роботу не відправляють непідготовлених. Спочатку — навчання, і лише потім — виконання завдань.

Підготовка за «Контрактом №4» складається з двох етапів і триває в середньому не менше чотирьох місяців. Звідси й назва. Перший етап — базова загальновійськова підготовка (ВОС 100). Це фундамент для оператора ССО: вогнева і тактична підготовка, спеціальні дії, домедична допомога, зв’язок, військова топографія, інженерна підготовка, заходи безпеки, основи кібербезпеки, РХБЗ.

Другий етап — ВОС 107, де військовослужбовець отримує вже спеціалізовані знання. Лише після цього, відповідно до обраного фаху, він потрапляє в підрозділ, де починається бойове злагодження.

Простіше кажучи, людину не кидають у бій «з нуля». Її готують системно, крок за кроком. І навіть після цього навчання не припиняється. Протягом служби військовослужбовців регулярно направляють на курси та спеціалізовані тренінги, відбувається обмін досвідом між підрозділами. Поширеною практикою є й навчання на базах країн-партнерів. На сьогодні підготовка рекрута за «Контрактом №4» є найдовшою та найґрунтовнішою в ЗСУ.

— Що чекає на рекрута в ССО після завершення навчання?

— Після навчання ти потрапляєш у справжню родину, або, як ми кажемо, у «зграю». Це злагоджений підрозділ, постійне тренування за місцем служби, ретельне планування кожної операції, де враховується думка кожного члена групи. Поруч із тобою такі ж підготовлені бійці, і ти зростаєш разом із ними.

ССО забезпечують найсучаснішим озброєнням, засобами захисту та зв’язку. Маємо найвище грошове забезпечення в ЗСУ і чітко визначені соціальні гарантії.

— Якщо я укладаю контракт із ССО, на яку зарплату можу розраховувати?

— У Збройних Силах це називається грошовим забезпеченням. Для оператора ССО мінімальне забезпечення становить 38 700 гривень на місяць. Додатково виплачується одноразова допомога за перший контракт — від 26 до 33 тисяч гривень, залежно від звання. Призвані до лав ЗСУ можуть отримати одноразову грошову допомогу від місцевої влади, розмір якої варіюється від 10 до 50 тисяч гривень залежно від регіону та бюджету громади.

Є й надбавки: 30 000 гривень на місяць за службу в зоні бойових дій без виконання завдань та 100 000 гривень — за безпосередню участь у бойових діях. Виплати здійснюються пропорційно часу перебування в зоні бойових дій. Наприклад, в місяці, який складається з 30 днів, я провів 15 днів на бойових та 15 днів на ППД. В підсумку отримую 50 та 15 тисяч гривень відповідно. Також раз на рік виплачується допомога на оздоровлення у розмірі мінімального місячного грошового забезпечення. Фактично військовослужбовець вже зараз чітко розуміє, за що і скільки він отримує. Неприємні сюрпризи тут виключені.

— Окрім грошей, які соціальні гарантії має контрактник у ССО?

— Це 30 днів основної відпустки з можливістю виїзду за кордон, 14 діб додаткової відпустки як учаснику бойових дій, до 10 днів відпустки за сімейними обставинами. Є навіть додаткова відпустка за знищену ворожу техніку — до 15 діб на рік.

У разі поранення військовослужбовець разом з грошовим забезпеченням продовжує отримувати премію за виконання бойових завдань протягом до 12 місяців. Передбачена компенсація оренди житла, повне медичне забезпечення, психологічна підтримка. Діють державні програми, зокрема іпотека «єОселя» під 3% перші 10 років та компенсація 50% першого внеску, можливість безкоштовного навчання у вищих навчальних закладах. А при зміні місця служби при підписанні першого контракту виплачується одноразово 100% мінімального грошового забезпечення та 50% на кожного члена родини. Зазвичай ці кошти йдуть на облаштування родини на новому місці.

Укладаючи контракт, держава бере на себе максимум зобов’язань, щоб військовий міг зосередитися на службі та професійному зростанні.

— Чи можна укласти контракт на кілька років, а потім продовжити його? І на яких посадах служать у ССО за контрактом?

— Служити за контрактом у ССО можна на будь-якій посаді, яка є в підрозділах. Повний перелік вакансій доступний на сайті ССО рекрутингу. Контракт можна укласти, наприклад, на два роки, а після його завершення — продовжити ще на два.

Скажу з власного досвіду: у мене це вже третій прихід у Збройні Сили. І сьогодні я точно знаю, що під час війни опинився на своєму місці. Будьмо реалістами — ця війна не закінчиться ні за місяць, ні за рік. Тому краще свідомо обрати підрозділ, де тебе готують, де поруч професійні та відповідальні побратими, і де людське життя справді має ціну.

