З 1 березня змінюється програма Національного кешбеку: до 15% повертатимуть за купівлю українських товарів

З 1 березня програма Національного кешбеку працюватиме за оновленими правилами, які передбачають різні ставки повернення коштів залежно від категорії товарів. Максимальний кешбек становитиме до 15% за купівлю окремих українських товарів.

Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації України.

До 28 лютого 2026 року діє єдина ставка кешбеку 10% на всі товари вітчизняних виробників. З весни відсоток повернення залежатиме від категорії продукції, щоб посилити позиції українських брендів у сегментах із високою часткою імпорту.

Кешбек 15% нараховуватиметься на непродовольчі товари — одяг, взуття, косметику, побутову хімію, товари для дому, ремонту та тварин, канцелярію, а також на окремі продукти, зокрема тверді та м’які сири, деякі види макаронів і круп. Ставка 5% діятиме для категорій із нижчою часткою імпорту, серед яких хліб, м’ясо, молочна продукція без урахування сирів, яйця, олія, овочі, фрукти, риба, консерви, солодощі, снеки, напої, соуси, ліки та товари для саду.

Перевірити наявність кешбеку та його розмір можна за допомогою сканера штрихкодів у застосунку Дія. Нараховані кошти дозволено використати на оплату комунальних послуг, донати на ЗСУ, поштові послуги, продукти та ліки українського виробництва або книги.

Для участі в програмі необхідно під’єднати банківські картки, відкрити картку Національного кешбеку у банку та прив’язати її в застосунку Дія для отримання виплат.