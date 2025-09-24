Канада виділяє Україні 92 млн гривень для зміцнення кібербезпеки

Канада надає 92 млн гривень на посилення кібербезпеки України в межах Талліннського механізму. Кошти спрямують на захист критичної інфраструктури, закупівлю обладнання та створення систем протидії кіберзагрозам.
Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації України.
Талліннський механізм — міжнародна ініціатива, яка координує допомогу від 12 країн у зміцненні кіберстійкості. 92 млн гривень від Канади спрямують на посилення захисту критичної інфраструктури, протидію кіберзагрозам, закупівлю обладнання та створення систем виявлення й запобігання атак.
Канадські партнери вже обрали шість проєктів для фінансування. Серед них:
- Державна судова адміністрація України;
- Чорнобильська АЕС;
- Державна прикордонна служба України.
“Завдяки підтримці партнерів у межах Талліннського механізму ми ефективніше протидіятимемо кіберзагрозам, щоб цифрова держава працювала безперебійно, а українці користувалися онлайн-сервісами за будь-яких умов”, – зазначили в Мінцифри.