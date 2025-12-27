На Харківщині чоловік став жертвою онлайн-шахрайства

Мешканець Харківської області втратив близько 60 тисяч гривень, ставши жертвою інтернет-шахраїв під час продажу товару онлайн. Поліція відкрила кримінальне провадження та встановлює осіб, причетних до злочину, повідомили в поліції Харківської облсті.

За даними правоохоронців, до Чугуївського районного управління поліції звернувся 54-річний чоловік, який розмістив оголошення про продаж взуття на одному з сайтів купівлі-продажу.

Згодом із ним зв’язався псевдопокупець і надіслав фішингове посилання нібито для отримання коштів за товар. Перейшовши за ним, потерпілий ввів персональні дані та реквізити банківської картки, після чого зловмисники отримали доступ до його рахунку та викрали близько 60 тисяч гривень.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство. Наразі тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення причетних осіб.