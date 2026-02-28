Зеленський: дату та локацію переговорів із США і Росією визначать з урахуванням безпеки

Час і місце наступної зустрічі у тристоронньому форматі за участі України, США та Росії наразі не визначені. Про це заявив президент Володимир Зеленський, наголосивши, що рішення ухвалюватимуть залежно від безпекових обставин і дипломатичних можливостей.

Цього тижня відбулися зустрічі української делегації з представниками президента США Дональда Трампа в Женеві, під час яких обговорювали економічні питання та відбудову. Україна продовжує підготовку до тристороннього формату переговорів.

Водночас Зеленський зазначив, що через стрімкий розвиток подій на Близькому Сході та в регіоні Затоки ситуація у сфері безпеки залишається нестабільною. Він нагадав, що Іран постачав Росії ударні дрони «Шахед» і технології їх виробництва, а також іншу зброю. За його словами, з початку повномасштабної війни Росія використала проти України понад 57 тисяч дронів цього типу.

Президент підкреслив, що важливо не допустити розширення війни та зберегти якнайбільше життів. Він наголосив, що рішучість Сполучених Штатів має значення для стримування глобальних загроз.

Зеленський також повідомив, що оновив директиви для переговорної та дипломатичної команди України. За його словами, Росія має припинити агресію проти України та Європи, а безпека повинна бути гарантована.

Нагадаємо, раніше президент заявляв, що черговий раунд переговорів може відбутися на початку березня в Абу-Дабі, однак наразі остаточне рішення щодо дати та місця зустрічі не ухвалене.