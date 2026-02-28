        Події

        В Ірані щонайменше 40 людей загинули внаслідок удару по школі для дівчат

        Сергій Бордовський
        28 Лютого 2026 15:05
        читать на русском →
        Удар по Ірану / Фото: Anadolu Agency
        Удар по Ірану / Фото: Anadolu Agency

        Щонайменше 40 людей загинули внаслідок удару по школі для дівчат у південному іранському повіті Мінaб. Про це повідомив місцевий губернатор іранському агентству Tasnim.

        Про інцидент також повідомляє Anadolu Agency із посиланням на іранські офіційні джерела.

        За даними влади, удар було завдано по навчальному закладу в повіті Мінaб у провінції Хормозган. Повідомляється про значну кількість загиблих, а також поранених, однак точні дані щодо постраждалих уточнюються.

        Реклама
        Реклама

        Інцидент стався на тлі масштабної ескалації в регіоні після ударів США та Ізраїлю по території Ірану. Офіційних коментарів щодо обставин удару та відповідальності сторін наразі не оприлюднено.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини