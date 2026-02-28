В Ірані щонайменше 40 людей загинули внаслідок удару по школі для дівчат

Щонайменше 40 людей загинули внаслідок удару по школі для дівчат у південному іранському повіті Мінaб. Про це повідомив місцевий губернатор іранському агентству Tasnim.

Про інцидент також повідомляє Anadolu Agency із посиланням на іранські офіційні джерела.

За даними влади, удар було завдано по навчальному закладу в повіті Мінaб у провінції Хормозган. Повідомляється про значну кількість загиблих, а також поранених, однак точні дані щодо постраждалих уточнюються.

Інцидент стався на тлі масштабної ескалації в регіоні після ударів США та Ізраїлю по території Ірану. Офіційних коментарів щодо обставин удару та відповідальності сторін наразі не оприлюднено.