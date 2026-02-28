Іран одночасно запустив ракети по Ізраїлю, Бахрейну, ОАЕ та Катару

Іран одночасно випустив балістичні ракети по Ізраїлю, Бахрейну, ОАЕ та Катару. У регіоні зафіксовані вибухи, кілька країн тимчасово закрили повітряний простір.

Про це повідомляє Clash Report із посиланням на заяви сторін та міжнародні ЗМІ.

За даними CNN, Катар перехопив щонайменше дві іранські ракети над своєю територією. Раніше Доха закрила повітряний простір, а посольство США в Катарі закликало американських громадян сховатися через загрозу ракетного удару.

Сирени пролунали в Бахрейні, де, за повідомленнями Al Arabiya, було чути вибухи. У районі Джуфейр у Манамі, де розташована база ВМС США, зафіксовано дим. Пізніше Бахрейн заявив, що сервісний центр П’ятого флоту США зазнав ракетного удару.

Вибухи також повідомляли в Абу-Дабі (ОАЕ), де, за інформацією CNN, відбувалися перехоплення ракет. ОАЕ тимчасово закрили повітряний простір. Згодом з’явилися повідомлення про гучні вибухи в Кувейті, а також непідтверджені дані про інциденти в Саудівській Аравії та Йорданії.

Водночас, за даними Reuters, іранський посадовець заявив, що всі американські бази та інтереси перебувають у межах досяжності Ірану. Також агентство повідомило, що іранські чиновники були головною ціллю першої хвилі американсько-ізраїльських ударів.

Армія оборони Ізраїлю заявила, що іранський режим не відмовився від планів знищення Ізраїлю, і повідомила, що ВПС продовжують завдавати ударів по території Ірану на основі розвідувальних даних. За інформацією N12, Ізраїль також завдає ударів в Іраку.

За повідомленнями, близько 20 американських та ізраїльських винищувачів пролітали над Дарою для завдання ударів по Ірану. Іран також активував системи протиповітряної оборони в Тегерані.