Поліція Харкова викрила шахрайку, яка виманювала гроші у самотніх літніх людей

У Харкові правоохоронці затримали жінку, яка під виглядом надання соціальної допомоги викрадала гроші у пенсіонерів. Жертвами ставали самотні люди похилого віку, яким вона заволодівала коштами без застосування насильства, повідомила поліція Харкова.

За даними слідства, зловмисниця знайомилася з літніми людьми та переконувала їх зберігати заощадження в іноземній валюті, просячи показати гроші нібито для переписування номерів купюр з подальшим обміном у банку. Коли потерпілі відкривали місця зберігання коштів, жінка відволікала їхню увагу та викрадала гроші.

Під час оперативно-розшукових заходів поліцейські Харківського районного управління поліції № 2 викрили 32-річну місцеву мешканку, яка раніше неодноразово притягувалася до кримінальної відповідальності за шахрайство. Встановлено, що таким чином вона заволоділа коштами двох потерпілих на загальну суму 56 тисяч гривень.

Слідчі повідомили затриманій про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України — крадіжка. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від п’яти до восьми років.