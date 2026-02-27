У 11 регіонах Росії оголосили ракетну небезпеку, частина — вперше з початку війни

У п’ятницю вдень у 11 регіонах Росії було оголошено режим ракетної небезпеки. Про можливу ракетну атаку попередили влада Татарстану, Башкортостану, Чувашії, Удмуртії, Пермського краю, а також Ростовської, Саратовської, Пензенської, Самарської, Оренбурзької та Свердловської областей.

У деяких регіонах, зокрема в Чувашії та Пермському краї, режим ракетної небезпеки було запроваджено вперше з початку російського вторгнення в Україну.

Як повідомили у владі Чувашії, по республіці нібито було здійснено спробу атаки двома ракетами. За офіційною інформацією, одну з них збили, а інша змінила курс і залишила межі регіону.

У Ростовській області, за словами губернатора Юрія Слюсаря, уламки збитої ракети впали на багатоквартирний будинок у Таганрозі, пошкодивши балкон однієї з квартир.

На тлі оголошеної небезпеки Росавіація повідомила про тимчасове призупинення прийому та відправлення рейсів в аеропортах Оренбурга, Ульяновська, Саратова, Пензи, Самари, Чебоксар, Казані та Нижньокамська.