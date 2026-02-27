У Кривому Розі четверо військових у СЗЧ організували постачання наркотиків до підрозділів ЗСУ

Правоохоронці Кривого Рогу викрили організовану групу, яка займалася незаконним збутом психотропної речовини альфа-PVP та канабісу, а також постачала наркотики до військових частин. Шістьом особам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 307 КК України.

Про це повідомили в Спецпрокуратурі Східного регіону.

За даними слідства, четверо військовослужбовців ЗСУ, які самовільно залишили місця несення служби, та двоє цивільних осіб домовилися про систематичний незаконний збут психотропної речовини альфа-PVP і канабісу на території Кривого Рогу. Учасники групи незаконно придбавали, перевозили, зберігали, фасували та збували PVP шляхом передачі “з рук в руки”.

Також встановлено факти постачання наркотичних засобів і психотропних речовин до військових частин та навчальних центрів через поштового оператора під виглядом продуктів харчування, побутових речей та автомобільних запчастин. Усі факти задокументовано під час проведення негласних слідчих дій.

“У межах контролю за вчиненням злочину задокументовано факти збуту PVP та канабісу (PVP у кількості 5,312 г, а також канабіс масою 100 г)”, – йдеться в повідомленні.

Під час 17 обшуків за місцями проживання фігурантів, у конспіративних квартирах і транспортних засобах вилучено понад 2 кг кристалічної речовини білого кольору, фасовані психотропні речовини, понад 1 кг речовини рослинного походження, таблетки, грошові кошти, банківські картки, мобільні телефони, носії інформації, електронні ваги, чорнові записи, а також предмети, схожі на вогнепальну зброю, боєприпаси та гранати.

Усіх шістьох затримано в порядку ст. 208 КПК України. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 5 млн грн кожному.