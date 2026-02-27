        Події

        Росія завдала фосфорних ударів по житловому кварталу Костянтинівки

        Віктор Алєксєєв
        27 Лютого 2026 15:19
        Фосфор і ФАБ-1500: у 28-й бригаді заявили про масовану атаку на Костянтинівку / Скріншот відео
        Російські війська завдали ударів фосфорними боєприпасами по житловому кварталу Костянтинівки Донецької області. Про це повідомили у 28-й окремій механізованій бригаді, коментуючи відео з фіксацією атаки.

        За даними військових, удари зафіксували пілоти підрозділу R.V. 3-го механізованого батальйону. У бригаді зазначили, що російська армія застосувала заборонену зброю, яка випалює все живе, а після цього завдала удару авіабомбою ФАБ-1500.

        У 28-й ОМБр наголосили, що в місті, за офіційними даними, залишається близько двох тисяч цивільних. Попри це, російські війська, за словами військових, не лише завдають ударів по житлових районах, а й застосовують дрони проти мирних жителів.

        У відео також є фото місцевого мешканця, який намагався виїхати з міста велосипедом. За їхніми словами, оператор російського FPV-дрона точно бачив, що це цивільна особа і все ж таки вбив людину.


