Росія завдала фосфорних ударів по житловому кварталу Костянтинівки

Російські війська завдали ударів фосфорними боєприпасами по житловому кварталу Костянтинівки Донецької області. Про це повідомили у 28-й окремій механізованій бригаді, коментуючи відео з фіксацією атаки.

За даними військових, удари зафіксували пілоти підрозділу R.V. 3-го механізованого батальйону. У бригаді зазначили, що російська армія застосувала заборонену зброю, яка випалює все живе, а після цього завдала удару авіабомбою ФАБ-1500.

У 28-й ОМБр наголосили, що в місті, за офіційними даними, залишається близько двох тисяч цивільних. Попри це, російські війська, за словами військових, не лише завдають ударів по житлових районах, а й застосовують дрони проти мирних жителів.

У відео також є фото місцевого мешканця, який намагався виїхати з міста велосипедом. За їхніми словами, оператор російського FPV-дрона точно бачив, що це цивільна особа і все ж таки вбив людину.