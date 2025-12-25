Піхотинці 93-ї бригади 130 днів тримали оборону під Костянтинівкою

Піхотинці 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» Денис із позивним «Барс» та Дмитро «К2» повернулися з позицій у районі Костянтинівки, де безперервно тримали оборону протягом 130 днів. Про це повідомили у 93-й ОМБр.

Піхотинці Денис “Барс” і Дмитро “К2” повернулися з позиції в районі міста Костянтинівка, де тримали оборону протягом 130-ти днів / Фото 93 ОМБр

За словами бійців, за час перебування на «нулі» вони мали кілька вогневих контактів із противником і ліквідували сімох російських військових. Дмитро зазначив, що не шкодує про службу саме на цій ділянці фронту.

Під час одного з боїв позицію українських піхотинців виявив ворожий дрон. Наступного ранку російські війська почали масований обстріл, застосовуючи FPV-дрони та міномети. Під час ударів Дмитра засипало під уламками укриття. Боєць розповів, що опинився під землею, але зміг вижити завдяки тому, що згрупувався і залишив під собою невеликий простір. Протягом кількох годин він відкопувався ножем і руками, після чого бійцям довелося змінити позицію.

Реклама

Реклама

Разом із українськими військовими з передової також евакуювали 23-річного російського солдата Данилу Сичова з 242-го волгоградського мотострілецького полку армії РФ, якого взяли в полон. Через складну ситуацію з ротаціями на Костянтинівському напрямку полоненого тривалий час не могли вивезти, і він понад два місяці перебував на сусідній позиції.

За інформацією бригади, Сичов допомагав українським піхотинцям облаштовувати бліндажі та копати укриття. Він також побоювався, що під час чергового штурму російські військові можуть застрелити його, оскільки у його підрозділі, за його словами, полонених не брали.