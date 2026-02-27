Бундестаг посилив правила надання притулку в ФРН

Бундестаг у п’ятницю, 27 лютого, ухвалив закон про посилення правил надання притулку та лібералізацію доступу шукачів притулку до ринку праці. Документ підтримали депутати від правлячої коаліції — блоку ХДС/ХСС та Соціал-демократичної партії Німеччини. Проти виступили представники ультраправої «Альтернативи для Німеччини», а також партій «Союз-90»/«зелені» та Лівої партії, повідомляє DW.

Таким чином «велика коаліція» імплементувала в національне законодавство реформу, ухвалену на рівні ЄС у 2024 році.

Ключовими елементами змін є обов’язкова перевірка особи прибулих та розгляд заяв про притулок на зовнішніх кордонах Євросоюзу для громадян країн із низьким рівнем визнання статусу біженця. Для Німеччини, розташованої в центрі Європи, це стосується насамперед міжнародних аеропортів і морських портів. У разі відмови заявників можуть депортувати безпосередньо з цих пунктів.

Також передбачено скорочення процедур для тих, хто вже подавав заяву про притулок в іншій країні ЄС. У деяких випадках термін повернення мігранта до відповідальної держави може бути подовжений, зокрема якщо особа тимчасово переховується від влади. Держави отримають право створювати так звані центри вторинної міграції з обов’язковим проживанням для тих, хто має залишити Німеччину, оскільки відповідальність за них несе інша країна ЄС.

Водночас закон лібералізує доступ шукачів притулку до працевлаштування. Особи, які проживають у приймальних установах, зможуть працювати вже через три місяці. Наразі для них фактично діє шестимісячна заборона на роботу. Для тих, хто не проживає в таких установах, тримісячний термін уже застосовується. Федеральне агентство з праці зможе робити винятки для мешканців центрів первинного прийому.

«Альтернатива для Німеччини» розкритикувала зміни як недостатні. Депутат Максиміліан Кра назвав закон «профанацією». Представник «зелених» Лукас Беннер, навпаки, охарактеризував документ як «найбільше посилення права на притулок з 1993 року» та звинуватив коаліцію у надмірній жорсткості, зокрема щодо обмежень свободи пересування шукачів притулку.

Депутатка Лівої партії Клара Бюнгер заявила, що реформа принесе «більше хаосу, страждань і безправ’я» замість порядку, обіцяного міністром внутрішніх справ Німеччини Александером Добриндтом. Сам Добриндт назвав зміни важливим кроком уперед і зазначив, що європейська міграційна політика роками залишалася «дисфункціональною».

Представник СДПН Себастьян Фідлер запевнив, що «захист отримає той, хто його потребує». Він відкинув звинувачення щодо можливого взяття під варту дітей, уточнивши, що йдеться лише про виняткові випадки, коли батьки перебувають під вартою.

Кількість осіб, які вперше подають заяву про притулок у Німеччині, з осені 2023 року зменшується. Якщо у 2024 році було подано близько 230 тисяч первинних заяв, то торік їхня кількість скоротилася приблизно до 113 тисяч. Експерти вважають, що цьому сприяли контроль на внутрішніх кордонах та зміна влади в Сирії у грудні 2024 року.