        ДМС роз’яснила порядок оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання

        Сергій Бордовський
        10 Лютого 2026 17:23
        Ілюстративне фото: Міграційна служба Дніпропетровської області
        Державна міграційна служба Дніпропетровської області надала роз’яснення щодо результату оформлення документів для виїзду громадян за кордон на постійне проживання. Йдеться про відмітки у паспортних документах або внесення відповідної інформації до електронного носія.

        У міграційній службі пояснили, що після подання витягу про зняття з реєстрації місця проживання у зв’язку з виїздом за кордон на постійне проживання до визначеної країни та паспортних документів територіальний орган ДМС оформлює відповідні відмітки.

        Зокрема, у паспорті громадянина України у формі книжечки та в паспорті або паспортах громадянина України для виїзду за кордон проставляються штампи про оформлення виїзду на постійне проживання. Такі штампи скріплюються гербовою печаткою.

        У разі якщо громадянин має паспорт громадянина України у формі картки з безконтактним електронним носієм, територіальний орган ДМС вносить інформацію про оформлення виїзду за кордон на постійне місце проживання безпосередньо до цього електронного носія.


