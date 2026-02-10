ДМС роз’яснила порядок оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання

Державна міграційна служба Дніпропетровської області надала роз’яснення щодо результату оформлення документів для виїзду громадян за кордон на постійне проживання. Йдеться про відмітки у паспортних документах або внесення відповідної інформації до електронного носія.

У міграційній службі пояснили, що після подання витягу про зняття з реєстрації місця проживання у зв’язку з виїздом за кордон на постійне проживання до визначеної країни та паспортних документів територіальний орган ДМС оформлює відповідні відмітки.

Зокрема, у паспорті громадянина України у формі книжечки та в паспорті або паспортах громадянина України для виїзду за кордон проставляються штампи про оформлення виїзду на постійне проживання. Такі штампи скріплюються гербовою печаткою.

У разі якщо громадянин має паспорт громадянина України у формі картки з безконтактним електронним носієм, територіальний орган ДМС вносить інформацію про оформлення виїзду за кордон на постійне місце проживання безпосередньо до цього електронного носія.