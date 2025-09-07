        Суспільство

        У Туреччині човен з мігрантами зіткнувся з катером берегової охорони: п’ятеро людей загинуло

        Віктор Алєксєєв
        7 Вересня 2025 17:33
        Мігранти з Африки намагаються перетнути Егейське море з Туреччини на острів Лесбос, Греція / 29 лютого 2020 / Фото Reuters
        Мігранти з Африки намагаються перетнути Егейське море з Туреччини на острів Лесбос, Греція / 29 лютого 2020 / Фото Reuters

        У неділю біля узбережжя на північному заході Туреччини загинули п’ятеро людей, ще одна жінка зазнала тяжких поранень після того, як човен із мігрантами зіткнувся з катером берегової охорони. Про це повідомила місцева адміністрація, додавши, що триває пошукова операція однієї зниклої людини, передає Reuters.

        За офіційною інформацією, швидкісний човен перевозив 34 мігрантів і одного перевізника. Під час зіткнення кілька людей опинилися у воді.

        «У результаті пошуково-рятувальних робіт було встановлено, що 5 осіб, які впали в море, загинули. Одна людина, жінка, отримала тяжкі поранення і була доставлена до лікарні», – йдеться у заяві. Водночас тривають пошуки ще однієї зниклої особи.

        Прокуратура району Айвалика розпочала розслідування інциденту.

        Егейське море часто використовується мігрантами як маршрут для переходу з Північної Африки та Близького Сходу до Європи.


