До -18 уночі та ожеледиця: Наталка Діденко попередила про погодні ризики

В Україні найближчої доби збережеться морозна погода з різкими температурними контрастами між регіонами. Про це повідомила Наталка Діденко.

У ніч на 11 січня температура повітря становитиме -7…-14 градусів, на півночі місцями до -14…-18, тоді як на південному сході та сході очікується від 0 до +3 градусів. Удень у неділю в більшості областей прогнозують -5…-12, а у східних регіонах буде значно тепліше — 0…+5 градусів.

Опади у вигляді снігу пройдуть у західних областях. На сході та південному сході очікуються сніг, мокрий сніг і подекуди дощ — там діятиме черговий південний циклон. На решті території країни істотних опадів не передбачається.

Вітер північного та північно-західного напрямку. У західних областях він буде рвучким і некомфортним, у поєднанні зі снігом можливі хуртовини. На сході та північному сході прогнозують сильний вітер зі штормовими поривами до 15–20 м/с. В інших регіонах вітер помірний.

Ожеледиця зберігається по всій країні, а ожеледь очікується на південному сході та в Дніпропетровській області. Також уночі та вранці 11 січня прогнозується активізація магнітних бур.

У Києві в неділю без снігу, але з ожеледицею та морозом. Уночі температура сягатиме -16, при проясненнях до -18 градусів, удень — -10…-12. Морозна погода найближчими днями утримається.

Водночас, за попередніми прогнозами, з 15 січня в більшості областей помірні або сильні морози почнуть відступати. У денні години 16–17 січня ймовірне потепління аж до відлиги, хоча це ще не остаточна тенденція і прогнози уточнюватимуться.