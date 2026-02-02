Харківський бабак Тимко IV побачив тінь і напророкував весну за шість тижнів

Харківський бабак Тимко IV побачив свою тінь і спрогнозував, що весна настане за шість тижнів. Цьогоріч прогноз уперше давав новий віщун — Тимко IV, брат Тимка ІІІ.

Про це Суспільному повідомила пресслужба Харківського національного університету імені Каразіна. Завідувач біологічної станції університету Володимир Грубник зазначив, що у 2026 році бабак побачив свою тінь, а отже, весна, за його прогнозом, прийде через шість тижнів.

За словами науковця, умови для бабаків нині складні — через холодну погоду та відсутність електрики, однак тварини добре перезимували. Тимко IV не спав у момент, коли його взяли для прогнозу, що є нормальною ситуацією наприкінці січня або на початку лютого, коли бабаки ненадовго прокидаються перед поверненням у сплячку до справжньої весни.

Тимку IV два роки, у нього вже є партнерка. Це його перший публічний прогноз, і за шість тижнів стане зрозуміло, наскільки він виявиться точним. Наразі на біологічній станції проживає 19 бабаків — колекція існує в неволі понад 25 років і використовується для наукових досліджень.

Традицію святкування Дня бабака на біостанції в Гайдарах під Змієвом започаткували у 2004 році харківські науковці. За цей час прихід весни прогнозували три бабаки. За оцінками фахівців, у Харківській області мешкає від п’яти до 18 тисяч бабаків. Традицію віщування весни створили, щоб привернути увагу до захисту цих тварин, які занесені до Червоної книги як вид, що зникає.