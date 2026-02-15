Наталка Діденко попередила про різкі контрасти погоди в Україні 16 лютого

У понеділок, 16 лютого, в Україні очікуються суттєві температурні контрасти, сильні опади та штормовий вітер. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко, зазначивши, що найближча ніч і день пройдуть під впливом циклону.

За її даними, вночі на заході температура знизиться до −7…−13 градусів, на півночі коливатиметься від −12 на Житомирщині до +1 на Сумщині, у центрі — від −12 на Вінниччині до +1 у Дніпрі. На сході прогнозується +1…+4 градуси, на півдні −2…+4, а в Криму — до +8 градусів. Удень у понеділок на заході та півночі очікується −5…−10 градусів, у центрі −2…+4, на сході +3…+8, на півдні +2…+5, у Криму — до +10 градусів.

Найближчої ночі в багатьох регіонах прогнозуються мокрий сніг, сніг, сильні опади та хуртовини. На півдні, сході та в більшості центральних областей очікується дощ із мокрим снігом і сильними опадами. Вітер буде північно-західний, місцями зі штормовими поривами, тоді як у західних областях — переважно помірний. На дорогах західних і північних регіонів, а також на Вінниччині та Черкащині утвориться ожеледиця.

Реклама

Реклама

Водночас удень 16 лютого циклон залишить територію України, тому опади майже повсюди припиняться, хоча сильний вітер ще зберігатиметься.

У Києві в ніч проти понеділка очікуються сильні опади, мокрий сніг, хуртовини та штормовий вітер, а вдень істотних опадів не прогнозується, лише можливі незначні залишки снігу та похолодання до −6…−9 градусів. На дорогах столиці буде ожеледиця.

Наталка Діденко також наголосила, що завершення піку морозів не означає закінчення зими, оскільки після відлиг ще неодноразово приходитиме похолодання. За її словами, професійні моделі прогнозування наразі працюють достатньо точно, тому варто уважно стежити за оновленнями прогнозів.