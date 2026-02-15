        Події

        Росія за добу застосувала 351 безпілотник по мирних населених пунктах Запорізької області

        Віктор Алєксєєв
        15 Лютого 2026 11:38
        Одна людина загинула, семеро - поранені внаслідок російських ударів по Запорізькій області / Фото Нацполіція
        Одна людина загинула, семеро - поранені внаслідок російських ударів по Запорізькій області / Фото Нацполіція

        Російські війська 14 лютого здійснили масовані атаки по мирних містах і селах, застосувавши 351 безпілотник, переважно FPV, а також завдавши 28 авіаударів, п’ять обстрілів із реактивних систем залпового вогню та 274 артилерійські удари. Унаслідок обстрілів є поранені серед цивільного населення, повідомили в Нацполіції.

        По Запоріжжю окупанти вдарили безпілотниками типу Shahed по приватному сектору, поранивши трьох людей — 75-річного чоловіка та жінок віком 55 і 73 роки. У Комишувасі FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль, травм зазнав п’ятирічний хлопчик. В Оріхові після авіаудару поранено 55-річного місцевого жителя, якого поліцейські евакуювали до лікарні. У Преображенці внаслідок удару керованими авіабомбами по приватних домоволодіннях поранено ще одного 55-річного чоловіка.

        Протягом доби під вогнем перебували 33 населені пункти Запорізького, Василівського та Пологівського районів. Унаслідок атак пошкоджено приватні й багатоквартирні будинки, господарські споруди, прибудинкові території, транспорт і об’єкти інфраструктури. На місцях працювали слідчо-оперативні групи поліції та СБУ, відкрито кримінальні провадження за статтею про воєнні злочини.

        Також правоохоронці евакуювали з Преображенки двох жінок віком 60 і 90 років. Поліція закликає жителів прифронтових територій не зволікати з виїздом до безпечніших місць і в разі потреби звертатися на спецлінію 102.


