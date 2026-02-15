Алієв звинуватив Росію у трьох атаках на посольство Азербайджану в Україні

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що Росія тричі атакувала азербайджанське посольство в Києві та назвав це «навмисним нападом» на дипломатичне представництво, повідомляє АЗЕРТАДЖ.

Алієв брав участь у панельній дискусії на Мюнхенській конференції з безпеки. Його запитали, чи порушував він перед Володимиром Путіним питання про те, що атаки Росії на Україну уражають, зокрема, енергетичні об’єкти, що належать азербайджанським компаніям.

Президент Азербайджану відповів, що це питання «порушувалося багато разів під час численних контактів між офіційними особами на рівні міністерств закордонних справ і президентських адміністрацій». Він зазначив, що окрім атак на азербайджанську енергетичну інфраструктуру, були також три атаки на посольство Азербайджану в Україні.

«Після першої атаки ми могли припустити, що це була випадковість, і ми надали нашим російським колегам усі координати дипломатичних представництв Азербайджану, включно з консульським відділом, нашими культурними центрами та посольством. Попри це, відбулися ще дві атаки. Тож це був навмисний напад на дипломатичне представництво Азербайджану».

За словами Алієва, азербайджанська сторона може діяти лише дипломатичними методами і зробила всі необхідні кроки, «але, звісно, це вважається недружнім кроком щодо Азербайджану».

У МЗС Росії відповіли, що заяви Алієва «про нібито наявний „цілеспрямований характер ракетних ударів“» по азербайджанських об’єктах в Україні «не відповідають дійсності». У російському зовнішньополітичному відомстві зазначили, що, зокрема, в листопаді 2025 року послу Азербайджану в Москві «висловили щире співчуття» щодо пошкоджень будівель і території азербайджанської дипмісії в Києві — пояснивши це «некоректною роботою» української ППО.

Крім того, заявили в МЗС Росії, азербайджанську сторону поінформували, що російські військові «завдають ударів по законних військових цілях», зокрема з урахуванням місць розташування дипломатичних представництв іноземних держав.

У липні 2025 року Росія завдала ракетного удару по будівлях на території, прилеглій до посольства Азербайджану в Києві — тоді були загиблі та поранені (але не в самому диппредставництві). За місяць, у ніч на 28 серпня, під час російської атаки на Київ будівля посольства Азербайджану зазнала пошкоджень від ударної хвилі під час вибуху однієї з ракет. У будівлі було вибито частину вікон, а на даху консульського відділу з’явилися тріщини. Згодом будівлю посольства Азербайджану пошкодили уламки, що впали під час російської атаки в ніч на 14 листопада.