При спробі виїзду з України затримали екс-міністра енергетики Германа Галущенка

У ніч 15 лютого при спробі перетину кордону затримали колишнього міністра енергетики Германа Галущенка.

Про це повідомляє УП з посиланням на неназвані джерела у “політичних колах”.

Галущенка було знято з потяга.

Джерело УП додає, що прикордонники мали запит від НАБУ та САП щодо Галущенка – для отримання інформації у разі його спроби перетнути кордон.

Така практика застосовується, якщо людина фігурує у кримінальних справах.

Згодом у НАБУ підтвердили цю інформацію:

Сьогодні під час перетину державного кордону детективи НАБУ затримали колишнього міністра енергетики у межах справи «Мідас». Тривають першочергові слідчі дії, які здійснюються відповідно до вимог законодавства та санкції суду. Деталі згодом.

10 листопада 2025 року Національне антикорупційне бюро України повідомило, що викрило масштабну корупційну схему розкрадання коштів у сфері енергетики.