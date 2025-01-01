Транзит російського газу територією України зупинено, – Міненерго

Сьогодні, 1 січня о 7:00, в інтересах національної безпеки зупинено транспортування російського природного газу територією України. Україна в установленому порядку проінформувала про це міжнародних партнерів.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики України.

Міністр енергетики Герман Галущенко назвав зупинку транзиту російського газу через Україну історичною подією.

“Росія втрачає ринки, вона буде зазнавати фінансових втрат. Європа вже прийняла рішення про те, щоб відмовитися від російського газу. І європейська ініціатива Repower EU передбачає саме те, що сьогодні зробила Україна”, – йдеться в повідомленні.

З 1 січня газотранспортна система України працює в режимі відсутності транзиту російського газу. Як зазначили в Міненерго, інфраструктура газотранспортної системи завчасно підготовлена до функціонування в режимі нульового транзиту і постачання газу українським споживачам.