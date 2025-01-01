Суспільство

Транзит російського газу територією України зупинено, – Міненерго
1 Січня 2025 08:43
читать на русском →
галущенко, транзит газу
Україна зупинила транзит російського газу / Фото ілюстративне: "Укртрансгаз"

Сьогодні, 1 січня о 7:00, в інтересах національної безпеки зупинено транспортування російського природного газу територією України. Україна в установленому порядку проінформувала про це міжнародних партнерів.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики України.

Міністр енергетики Герман Галущенко назвав зупинку транзиту російського газу через Україну історичною подією.

“Росія втрачає ринки, вона буде зазнавати фінансових втрат. Європа вже прийняла рішення про те, щоб відмовитися від російського газу. І європейська ініціатива Repower EU передбачає саме те, що сьогодні зробила Україна”, – йдеться в повідомленні.

З 1 січня газотранспортна система України працює в режимі відсутності транзиту російського газу. Як зазначили в Міненерго, інфраструктура газотранспортної системи завчасно підготовлена до функціонування в режимі нульового транзиту і постачання газу українським споживачам.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
1 Січня 2025 08:43

Транзит російського газу територією України зупинено, – Міненерго
1 Січня 2025 09:21

Четверо людей постраждали внаслідок атаки на Київ (фото)
1 Січня 2025 09:08

У Генштабі назвали кількість атак на двох найгарячіших напрямках фронту
1 Січня 2025 08:20

Росія атакує Київ безпілотниками: є влучання у двох районах столиці
31 Грудня 2024 20:16

Регулятор спростував інформацію про підвищення тарифів на газ
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій БУТУСОВ

Рейтинг бойової ефективності
Костянтин НЕМІЧЕВ

Обстріли на Різдво
Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саші Януковича залякують блогерів?
Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
усі думки