ЄС відправляє представників в Абу-Дабі: чи візьмуть європейці участь у переговорах із Росією

Єврокомісія та Європейська рада направляють своїх представників до Абу-Дабі, де 10–11 листопада відбудуться переговори України, США та Росії. Європейці готові до прямих контактів із російською делегацією, однак наразі невідомо, чи допустять їх до переговорного столу.

Про це повідомляють Euronews та Deutsche Welle.

Спільну делегацію ЄС очолять керівник апарату президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн Бйорн Зайберт та головна радниця президента Європейської ради Антоніу Кошти із зовнішньої політики Анна-Марія Бура.

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За інформацією DW, Зайберт уже перебуває в Абу-Дабі. У яких саме зустрічах він братиме участь, поки невідомо.

Разом із представниками ЄС до ОАЕ прибудуть радники з національної безпеки Франції, Німеччини та Великої Британії. До переговорного процесу також долучиться Італія. НАТО представлятиме керівник апарату Джеффрі ван Леувен.

Німеччину представлятиме радник канцлера Фрідріха Мерца із зовнішньої політики та безпеки Ґюнтер Зауттер.

У Єврокомісії та Європейській раді заявили про готовність до безпосередніх контактів із російською делегацією. Таких зустрічей у межах нинішнього переговорного процесу раніше не було.

Водночас речниця Єврокомісії Паула Пінью не змогла уточнити, чи братимуть представники ЄС участь у переговорах із росіянами.

“Щодо точного формату, наразі ми не маємо додаткової інформації, якою могли б поділитися”, — сказала вона.

У німецькому уряді також не відповіли прямо, чи отримає Зауттер місце за переговорним столом. Водночас зазначили, що він матиме “можливість впливати” на процес. Після розмови з президентом України Володимиром Зеленським голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила участь ЄС у зустрічах.

“ЄС буде присутній разом із нашими партнерами”, — заявила вона.

Пінью наголосила, що Євросоюз має брати участь в обговоренні питань, які безпосередньо стосуються його безпеки. Водночас, за її словами, дискусія про майбутню архітектуру європейської безпеки повинна відбутися після завершення війни.

Спецпредставник США Джаред Кушнер раніше заявив, що багатосторонній формат переговорів можливий у разі досягнення прогресу. При цьому він не уточнив, чи відбудеться така зустріч безпосередньо в Абу-Дабі.

У Кремлі тим часом наполягають на тристоронньому форматі переговорів. Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що зустрічі проходитимуть між Росією та Україною за посередництва США, а американці й українці мають окремі канали спілкування з європейськими партнерами.

“Але ще раз повторюю, йдеться про тристоронні переговори”, — наголосив Пєсков.

Переговори в Абу-Дабі стануть відновленням тристоронніх зустрічей після перерви з лютого.

Українську делегацію очолить керівник Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров. До її складу також увійдуть керівник Офісу президента Кирило Буданов, його заступник Сергій Кислиця та Давид Арахамія.

Російську делегацію очолить помічник президента РФ Володимир Мединський. Також Росію представлятимуть заступники міністра закордонних справ Сергій Рябков і Михайло Галузін.

Від США в переговорах братимуть участь спецпосланці Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

Європейські лідери продовжать обговорення мирного процесу на неформальному саміті в Дубліні цього тижня, після зустрічей в Абу-Дабі.