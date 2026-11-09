Nvidia почала розслідування через роман гендиректора із жінкою, яку підозрюють у шпигунстві на Китай

Рада директорів Nvidia почала незалежне розслідування після повідомлень про стосунки гендиректора компанії Дженсена Хуанга з китайською бізнесвумен, яку американська розвідка підозрювала у роботі на Пекін. Сам Хуанг визнав, що був невірним дружині, та заявив, що повністю співпрацюватиме з розслідуванням.

Про це повідомляє BBC.

Йдеться про китайську бізнесвумен Еліс Хуанг, яка не є родичкою керівника Nvidia. За даними The New York Times, американські спецслужби вважали, що вона могла діяти в інтересах китайського уряду.

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Nvidia заявила, що наразі рада директорів не має підстав вважати, що секрети компанії або національна безпека США були скомпрометовані.

Водночас компанія вирішила перевірити всі доступні дані після повідомлень про те, що її засновник і гендиректор міг стати ціллю іноземної розвідувальної операції.

Хуанг визнав зраду дружині

Дженсен Хуанг окремо визнав факт подружньої зради.

“Я був невірним своїй дружині. Мої дії завдали болю їй і нашим дітям. Цьому немає виправдання. Мені дуже шкода”, — заявив він.

Хуанг також сказав, що бере “повну відповідальність” за свої дії та визнав, що не виправдав очікувань співробітників Nvidia, ради директорів і акціонерів.

Він підтримав рішення ради директорів провести незалежне розслідування та пообіцяв повністю співпрацювати.

“Я люблю нашу країну і нашу компанію. Я відданий захисту Nvidia та підтримці національної безпеки Америки”, — заявив Хуанг.

У США підозрювали Еліс Хуанг у роботі на Китай

За даними The New York Times, американські розвідувальні служби стежили за Еліс Хуанг і дійшли висновку, що вона могла діяти від імені китайського уряду.

Під час спостереження спецслужби нібито зафіксували її контакти з громадянином США, якого згодом ідентифікували як Дженсена Хуанга.

При цьому залишається невідомим, яку саме інформацію Еліс Хуанг могла передавати Пекіну, наскільки вона була цінною та коли могла почати збирати розвіддані.

Китай раніше відкинув звинувачення у шпигунстві проти керівника Nvidia.

Представник МЗС КНР Го Цзякунь назвав ці твердження “безпідставними спекуляціями”, спрямованими на дискредитацію Китаю.

У Конгресі США зажадали пояснень

Минулого тижня члени Конгресу США звернулися до Дженсена Хуанга з проханням дати свідчення через повідомлення про його стосунки з Еліс Хуанг.

Троє керівників комітетів Палати представників від Республіканської партії запропонували йому виступити пізніше цього місяця та розповісти про протоколи Nvidia щодо захисту від шпигунства іноземних держав.

Конгресмени заявили, що повідомлення про можливий доступ Китаю до чутливих американських технологій викликають серйозне занепокоєння щодо національної безпеки.

Nvidia залишається ключовою компанією для розвитку ШІ

Nvidia є одним із головних світових виробників чипів для систем штучного інтелекту та постачає їх, зокрема, провідним розробникам ШІ-моделей.

Вартість компанії оцінюється приблизно у 4,5 трлн доларів.

Дженсен Хуанг очолює Nvidia понад 30 років. Він відіграв ключову роль у перетворенні компанії з виробника графічних процесорів для комп’ютерних ігор на одного з головних постачальників обладнання для розвитку штучного інтелекту.

Американська влада раніше вже обмежувала продаж найпотужніших чипів Nvidia до Китаю через побоювання, що вони можуть посилити технологічні можливості Пекіна.