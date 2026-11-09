Помер нападник, який влаштував стрілянину в центрі Кракова

У Польщі помер 24-річний чоловік, який 7 листопада відкрив вогонь по перехожих у центрі Кракова. Після перестрілки з поліцією нападник перебував у критичному стані в лікарні.

Про його смерть вранці 9 листопада повідомила поліція Малопольського воєводства.

“Повідомляємо, що винуватець трагічних подій помер у лікарні сьогодні рано-вранці”, — йдеться в повідомленні поліції.

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За даними польських ЗМІ, йдеться про 24-річного Міхала О. з Островця-Свентокшиського. У суботу близько 15:00 він заїхав автомобілем на Головну ринкову площу Кракова та почав стріляти по випадкових людях.

Унаслідок нападу загинули шестеро людей. Ще 15 людей дістали поранення, серед них двоє поліцейських.

Після стрілянини розпочалося переслідування нападника. Його зупинили біля перехрестя вулиць Дітля та Страдомської, де сталася перестрілка з правоохоронцями. Під час неї чоловіка поранили, після чого його госпіталізували.

Поліція повідомляла, що нападник діяв сам. За попередніми даними, він мав дозвіл на зброю.

Станом на 8 листопада один із поранених поліцейських залишався у важкому стані, хоча його стан покращився. Інші постраждалі переважно перебували у стабільному стані.

Раніше “Головне в Україні” повідомляло, що 7 листопада на Головній ринковій площі Кракова чоловік відкрив вогонь по випадкових перехожих. Унаслідок стрілянини загинули шестеро людей, ще 15 дістали поранення. Нападника поранили під час перестрілки з поліцією та доправили до лікарні. Польська поліція також повідомляла, що він був громадянином Польщі та діяв сам.