Нападник у Кракові відкрив вогонь із військової зброї: поліція повідомила нові подробиці

Кількість загиблих унаслідок стрілянини 7 листопада на Головній ринковій площі Кракова зросла до шести, ще 15 людей дістали поранення. Нападник, який відкрив вогонь із автомобіля по випадкових перехожих, був поранений під час перестрілки з поліцією та затриманий.

Про це повідомляє Associated Press із посиланням на польських правоохоронців.

За уточненими даними поліції, внаслідок нападу загинули чотири жінки та двоє чоловіків. Раніше повідомлялося про п’ятьох загиблих, однак згодом правоохоронці оновили інформацію.

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Серед 15 поранених — двоє поліцейських. Міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кервінський повідомив, що обидва правоохоронці дістали вогнепальні поранення, один із них перебуває у тяжкому стані.

Речниця поліції Кракова Катажина Цісло розповіла телеканалу TVN24, що нападник був одягнений у військову форму та використовував довгоствольну зброю військового типу.

Під час огляду його автомобіля правоохоронці виявили багато іншої зброї та боєприпасів.

За інформацією польських ЗМІ, нападнику трохи більше ніж 20 років. Він є громадянином Польщі.

Стрілець відкрив вогонь по випадкових людях, коли заїхав автомобілем на Головну ринкову площу — одну з найпопулярніших туристичних локацій Кракова.

Близько 15:00 водій трамвая повідомив, що чоловік із автомобіля, який рухався, обстріляв його транспортний засіб неподалік площі. Внаслідок пострілів було розбито вікно кабіни водія.

Невдовзі після нападу сталася перестрілка між підозрюваним і правоохоронцями. Поліцейські поранили стрільця та затримали його неподалік місця першого нападу.

За словами речниці поліції, чоловік діяв самостійно, інших нападників немає, а загрози для населення більше немає.

На місці події працювали поліція, медики та рятувальники. На площі також приземлився гелікоптер польської служби повітряної медичної допомоги.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що поліція розслідує всі обставини нападу. Президент Польщі Кароль Навроцький висловив співчуття загиблим, постраждалим та їхнім родинам.

Посол США в Польщі Том Роуз також відреагував на трагедію.

“Ми тільки дізнаємося подробиці жахливої масової стрілянини в Кракові — жорстокого й смертоносного нападу, який порушив спокій Польщі”, — написав дипломат у соцмережі X.

За даними AP, масові розстріли є рідкісним явищем у Польщі. Водночас у середині жовтня в Мазовецькому воєводстві протягом чотирьох днів сталися три напади на навчальні заклади, внаслідок яких одна людина загинула, а багато інших, зокрема діти, дістали поранення.