FT: Демократи у Конгресі США готують новий пакет допомоги Україні на $15 млрд

Демократи, які отримали контроль над обома палатами Конгресу США, працюють над новим пакетом безпекової допомоги Україні орієнтовно на 15 млрд доларів. Також вони планують посилити санкції проти Росії, підтримати українську енергетику та розширити контроль за використанням супутникової мережі Starlink.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на помічників законодавців та експертів.

За оцінкою одного з помічників демократів у Комітеті Палати представників із закордонних справ, новий пакет безпекової допомоги Києву може становити близько 15 млрд доларів.

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Питання енергетичної підтримки України також перебуває серед головних пріоритетів демократів у період між виборами та початком роботи нового складу Конгресу.

Очікується, що законодавці спробують включити відповідні положення до щорічного законопроєкту про національну оборону США (NDAA), який має бути ухвалений до завершення роботи нинішнього скликання Конгресу.

Представниця організації Razom for Ukraine Мелінда Харінг припускає, що прихильники України запропонують поправки, які стосуватимуться санкцій, розвідувальної підтримки, постачання ракет-перехоплювачів, а також систем Starlink і Starfield.

Ще одним важливим напрямом стане перегляд санкційного законопроєкту проти Росії, пов’язаного із сенатором Ліндсі Гремом.

“Ми збираємося виправити законопроєкт Грема. Півтора року пішло на спроби запровадити санкції проти Росії, і їх скасували”, — заявив один із помічників демократів.

Окремо законодавці планують посилити нагляд за супутниковою мережею Starlink Ілона Маска, яку використовує Україна.

За словами помічника демократа в сенатському Комітеті з міжнародних відносин, Маска вже повідомили про необхідність зберегти всі документи, пов’язані з уповільненням роботи мережі.

Також демократи мають намір вивчити бізнесові інтереси спецпредставника президента США Стіва Віткоффа та зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера, які беруть участь у переговорах щодо України та Ірану.

Колишній посол США в Україні Білл Тейлор застеріг, що розслідування не повинні відволікати від головного завдання — підтримки України.

Водночас у Києві обережно оцінюють можливі зміни в американській політиці.

Голова Комітету Верховної Ради із закордонних справ Олександр Мережко зазначив, що навіть за контролю демократів над Конгресом зовнішня політика США залишається переважно в руках президента.

“Я не думаю, що щось радикально зміниться, зовнішня політика, як і раніше, залишається прерогативою президента. Я просто хочу, щоб ситуація не погіршилася ще більше, під чим я маю на увазі скасування США нових санкцій проти Росії або укладення нових угод”, — заявив Мережко.