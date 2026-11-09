Марта Костюк програла дебютний матч на Підсумковому турнірі WTA

Друга ракетка України Марта Костюк невдало стартувала на Підсумковому турнірі WTA. У першому матчі групового етапу українка поступилася чешці Лінді Носковій у двох сетах — 2:6, 4:6.
Про це повідомляє Champion.
Матч тривав 1 годину 26 хвилин.
У першому сеті Костюк мала проблеми з першою подачею та часто помилялася в розіграшах. Після швидкого обміну брейками Носкова перехопила ініціативу та виграла партію з рахунком 6:2.
У другому сеті українка стала помилятися менше. За рахунку 2:1 Костюк мала брейк-пойнт, однак Носкова відіграла його завдяки першій подачі.
Після цього чешка зробила брейк, який став вирішальним. Костюк ще мала можливість зрівняти рахунок, але не скористалася шансом і програла сет — 4:6.
За матч українка виконала шість ейсів, допустила шість подвійних помилок і зробила один брейк. Носкова подала два ейси, припустилася чотирьох подвійних помилок і реалізувала чотири брейк-пойнти.
Для Костюк це була четверта зустріч із Носковою в сезоні. Українка виграла лише один із цих матчів.
У групі 1 WTA Finals Костюк ще зіграє проти американок Коко Гофф і Джессіки Пегули. До півфіналу виходять по дві найкращі тенісистки з кожної групи.
Також у Підсумковому турнірі бере участь перша ракетка України Еліна Світоліна. Вона потрапила до групи 2 і 9 листопада проведе стартовий матч проти “нейтральної” Мірри Андрєєвої.
Костюк спочатку була першою запасною WTA Finals, але потрапила до основної сітки після зняття лідерки світового рейтингу Єлени Рибакіної.