Золото для України: Алпєєва вирвала перемогу на останніх секундах фіналу чемпіонату світу з боротьби

Українська борчиня Анастасія Алпєєва виборола золоту медаль чемпіонату світу з боротьби, який проходить в Астані. У фіналі вагової категорії до 76 кг вона перемогла представницю Індії Кажал Кажал із рахунком 8:6.

Про це повідомили в Національному олімпійському комітеті України.

24-річна Анастасія Алпєєва принесла збірній України першу нагороду на чемпіонаті світу з боротьби, який триває у столиці Казахстану з 24 жовтня до 1 листопада.

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На шляху до фіналу українка здобула перемогу в 1/8 фіналу з рахунком 8:1, у чвертьфіналі перемогла американку Даймонд Гілфорд (6:4), а в півфіналі здолала представницю Туреччини Кадріє Аксой.

У вирішальній сутичці Алпєєва зустрілася з індійською борчинею Кажал Кажал. Наприкінці поєдинку за рахунку 4:4 українка провела результативний прийом і здобула перемогу — 8:6.

Алпєєва також є дворазовою чемпіонкою Європи серед дорослих і володаркою золотих медалей чемпіонатів світу та Європи серед спортсменок до 23 років.

У чемпіонаті світу в Астані беруть участь близько 700 спортсменів, зокрема 30 українців. Змагання проводять із греко-римської, жіночої та вільної боротьби.