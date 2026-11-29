У понеділок, 30 листопада, в Україні очікується морозна погода переважно без опадів. У більшості регіонів температура навіть удень не підніметься вище нуля.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Синоптики прогнозують невелику хмарність. Лише на крайньому півдні країни місцями можливі невеликий сніг та мокрий сніг.
У більшості західних та центральних областей на дорогах місцями очікується ожеледиця.
Температура повітря:
- вночі — від -4° до -9°;
- у західних, центральних та Сумській областях місцями до -12°;
- у Карпатах вночі — від -13° до -17°;
- вдень — від 0° до -5°;
- на Закарпатті та крайньому півдні країни вдень — від -2° до +3°.
Вітер північно-східний, на заході країни — південно-східний, 5–12 м/с.
У південній частині України очікуються пориви вітру до 15–20 м/с, у Криму та на Приазов’ї — до 22 м/с.
У столиці та області прогнозують невелику хмарність без опадів. Вітер північно-східний, 5–10 м/с.
На Київщині температура вночі становитиме від -4° до -9°, вдень — від 0° до -5°.
У Києві вночі очікується від -5° до -7°, вдень — від -1° до -3°.