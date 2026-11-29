У понеділок, 30 листопада, в Україні очікується морозна погода переважно без опадів. У більшості регіонів температура навіть удень не підніметься вище нуля.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики прогнозують невелику хмарність. Лише на крайньому півдні країни місцями можливі невеликий сніг та мокрий сніг.

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У більшості західних та центральних областей на дорогах місцями очікується ожеледиця.

Температура повітря:

вночі — від -4° до -9°;

у західних, центральних та Сумській областях місцями до -12°;

у Карпатах вночі — від -13° до -17°;

вдень — від 0° до -5°;

на Закарпатті та крайньому півдні країни вдень — від -2° до +3°.

Вітер північно-східний, на заході країни — південно-східний, 5–12 м/с.

У південній частині України очікуються пориви вітру до 15–20 м/с, у Криму та на Приазов’ї — до 22 м/с.

У столиці та області прогнозують невелику хмарність без опадів. Вітер північно-східний, 5–10 м/с.

На Київщині температура вночі становитиме від -4° до -9°, вдень — від 0° до -5°.

У Києві вночі очікується від -5° до -7°, вдень — від -1° до -3°.