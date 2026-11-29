У суботу, 28 листопада, підсанкційний нафтовий танкер Kairos через шторм опинився на скелях біля мису Колокіта неподалік болгарського міста Созополь. На борту судна залишаються двоє китайських моряків, які відмовляються від евакуації.

Про це пише болгарське видання The Sofia Globe.

У ніч на 29 листопада представники Агентства морської адміністрації Болгарії оглянули судно. За їхніми словами, загрози розливу нафтопродуктів наразі немає, оскільки в резервуарах танкера залишилася мінімальна кількість пального.

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Заступник губернатора Бургаської області Георгі Маджаров повідомив, що танкер має подвійний корпус, на видимій частині якого не виявлено пробоїн. Мер Созополя Тихомир Янакієв запевнив, що судно не становить загрози для людей та будівель.

Болгарія вимагає від власника прибрати танкер

Міністр транспорту Болгарії Георгі Пеєв на пресконференції 29 листопада заявив, що Морська адміністрація видасть розпорядження, яке зобов’яже власника Kairos протягом 30 днів убезпечити судно та відбуксирувати його зі скель.

Якщо власник не виконає вимоги у встановлений термін, держава організує буксирування власними силами або за допомогою країн-партнерів та відповідних компаній.

За словами міністра, після аварії танкер отримав статус затонулого майна, що дає владі правові підстави вимагати його усунення.

Власника судна, зареєстрованого в Гонконзі, вже двічі штрафували за бездіяльність. Болгарська влада неодноразово закликала його відбуксирувати танкер для ремонту, зокрема напередодні шторму.

Навколо судна також планують встановити бонові загородження, щоб локалізувати можливий витік пального. Вантажу на борту танкера немає.

Що відомо про танкер Kairos

Наприкінці листопада 2025 року Kairos зазнав пошкоджень внаслідок атаки морських безпілотників у Чорному морі. Турецький буксир залишив танкер у болгарських водах, а його екіпаж евакуювали поблизу міста Ахтопол.

15 грудня 2025 року судно відбуксирували до Бургаської затоки, де воно стало на якір.

Kairos, який, імовірно, входив до складу російського тіньового флоту та використовувався для транспортування нафти в обхід санкцій і цінових обмежень, перебуває під санкціями Європейського Союзу та Великої Британії.

Аварія 28 листопада сталася на тлі сильного шторму. Через потужний вітер та високі хвилі на всьому чорноморському узбережжі Болгарії було оголошено червоний рівень погодної небезпеки.