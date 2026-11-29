У суботу, 28 листопада, мешканці російського Санкт-Петербурга повідомили про відсутність бензину на низці автозаправних станцій. Водіям доводиться об’їжджати кілька АЗС у пошуках пального.

Про це пише петербурзьке видання “Фонтанка”.

Одна з читачок видання розповіла, що вранці відвідала кілька автозаправних станцій і змогла знайти бензин лише на АЗС “Газпром” та “Роснефть”.

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Інший автомобіліст повідомив про відсутність бензину на багатьох заправках мережі “Лукойл”.

“По місту на багатьох заправках “Лукойла” немає бензину, тільки дизель. Об’їхав уже п’ять заправок, але так і не заправився. Катаюся містом”, — розповів він.

Водії також скаржаться на невідповідність інформації про наявність пального в сервісі “Яндекс Карти” реальній ситуації на АЗС.

Наслідки атак на російські НПЗ

Дефіцит бензину в Санкт-Петербурзі та Ленінградській області вперше цього року виник у липні, а згодом ситуація повторилася на початку вересня.

Тоді губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко визнав, що проблеми з пальним стали наслідком атак безпілотників на великі російські нафтопереробні заводи, зокрема підприємство “Кіришінефтеоргсинтез”.

За його словами, внаслідок атак скоротилося виробництво бензину марок А-92 та А-95.

Дрозденко заявляв, що регіональна влада спільно з великими компаніями перебудовує логістичні ланцюги постачання пального з інших заводів, однак для цього потрібен час.

Ще 15 вересня губернатор визнавав, що ситуація залишається складною, хоча влада вже погодила низку рішень для її покращення. Тепер мешканці Санкт-Петербурга знову повідомляють про перебої з пальним.