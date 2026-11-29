У ніч на 29 листопада російські війська атакували Україну 140 безпілотниками різних типів, серед яких — 93 реактивні Shahed. Станом на 07:30 українська ППО знешкодила 101 дрон, зафіксовано влучання на 27 локаціях.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Атака розпочалася о 18:00 28 листопада. Російські війська застосували ударні безпілотники типу Shahed, дрони “Гербера” та дрони-імітатори типу “Пародія”.

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Запуски здійснювали з території Орла та Міллерового в Росії, а також із тимчасово окупованих Донецька та Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Серед збитих та подавлених безпілотників — 55 реактивних Shahed.

Крім влучань на 27 локаціях, зафіксовано падіння уламків збитих безпілотників ще на 13 локаціях.

Станом на момент оприлюднення зведення атака тривала — у повітряному просторі України залишалися декілька російських безпілотників.