Сьогодні президент України Володимир Зеленський підписав указ №1151/2026, яким ввів у дію рішення РНБО щодо посилення захисту критичної інфраструктури. Документ передбачає, в тому числі, доручення уряду вжити невідкладних заходів для заборони висвітлення у ЗМІ наслідків руйнувань та термінів відновлення таких об’єктів.

Відповідний указ оприлюднено на офіційному сайті президента України.

Йдеться про рішення Ради національної безпеки і оборони від 23 жовтня 2026 року “Про заходи з посилення захисту об’єктів критичної інфраструктури на наступний опалювальний період 2026/27 року”.

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Згідно з підпунктом 6 пункту 1 рішення РНБО, Кабінет Міністрів має вжити невідкладних заходів щодо заборони висвітлення у засобах масової інформації відомостей про:

наслідки руйнувань об’єктів критичної інфраструктури;

терміни відновлення об’єктів критичної інфраструктури;

етапи та стан будівництва захисних споруд на об’єктах паливно-енергетичного сектору та сектору життєзабезпечення населення.

Зокрема, обмеження мають стосуватися інформації про захисні споруди, передбачені комплексними планами стійкості регіонів та окремих міст.

Необхідність таких заходів у РНБО пояснили масштабними пошкодженнями та руйнуваннями критичної інфраструктури внаслідок російської агресії, а також високою ймовірністю подальших масованих повітряних ударів по цих об’єктах.

Указ президента набирає чинності з дня його опублікування.

Водночас зазначений пункт рішення РНБО є дорученням Кабінету Міністрів вжити заходів щодо запровадження заборони. Конкретного механізму її застосування до медіа, порядку контролю та відповідальності за порушення у цьому пункті не визначено.