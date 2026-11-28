28 листопада російські війська атакували Полтавську та Сумську області. Внаслідок ударів пошкоджено підприємство та житлові будинки, одна людина зазнала травм.

Про це повідомили в ДСНС.

Полтавська область

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У Кременчуці зафіксовано пошкодження на території одного з підприємств. У Кременчуцькому районі вибуховою хвилею вибило вікна у житлових будинках та господарській споруді.

До ліквідації наслідків атаки залучили підрозділи ДСНС Полтавщини. Інформація про загиблих і травмованих не надходила.

Сумська область

Протягом доби російські війська атакували безпілотниками кілька населених пунктів регіону.

У Сумах дрон влучив у вантажний автомобіль, спричинивши пожежу.

У Хутір-Михайлівській громаді внаслідок влучання безпілотника загорівся приватний житловий будинок.

У Ромнах під ударом опинилося нежитлове приміщення.

Внаслідок російських атак на Сумщині травмовано одну людину.

Рятувальники ліквідували всі пожежі. Через загрозу повторних ударів співробітники ДСНС кілька разів були змушені призупиняти роботи та відходити в безпечні місця.