Зранку 28 листопада російські війська атакують Білу Церкву Київської області. Внаслідок ударів постраждали троє людей, пошкоджено житлові будинки та інфраструктурні об’єкти.

Про це повідомили в ДСНС.

Під удари потрапили житлова забудова, гаражний кооператив та об’єкти інфраструктури.

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На території гаражного кооперативу виникла пожежа — горіли шість гаражів. Рятувальники вже ліквідували займання. Вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон у шести розташованих поруч багатоповерхівках.

Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу. На місцях ударів працюють відповідні служби, триває ліквідація наслідків атаки. Інформація уточнюється.

Раніше Міністерство оборони РФ заявило про нічні удари по електропідстанції “Заріччя” у Білій Церкві. У повідомленні ДСНС інформацію про цей об’єкт не підтверджено.