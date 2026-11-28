Вранці 28 листопада в Ніжині Чернігівської області завершили аварійно-рятувальні роботи на місці російського удару по підприємству. Кількість загиблих зросла до семи, ще семеро людей зазнали травм.
Про це повідомили в ДСНС.
Під час пошуково-рятувальної операції надзвичайникам вдалося врятувати одну людину з-під завалів.
До ліквідації наслідків російської атаки залучили 55 рятувальників та 14 одиниць техніки. На місці удару також працювали двоє кінологів зі службовими собаками.
Нагадаємо, російські війська атакували одне з підприємств Ніжина вдень 27 листопада. Спочатку міський голова Олександр Кодола повідомив про загибель чоловіка та жінки й госпіталізацію чотирьох постраждалих.
Згодом поліція повідомила про трьох загиблих та сімох поранених. Під завалами зруйнованого підприємства продовжували шукати людей.
У зв’язку із загибеллю людей внаслідок російської атаки 28 листопада на території Ніжинської міської територіальної громади оголосили Днем жалоби.