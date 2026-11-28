Вранці 28 листопада в Ніжині Чернігівської області завершили аварійно-рятувальні роботи на місці російського удару по підприємству. Кількість загиблих зросла до семи, ще семеро людей зазнали травм.

Про це повідомили в ДСНС.

Під час пошуково-рятувальної операції надзвичайникам вдалося врятувати одну людину з-під завалів.

Реклама

Реклама

До ліквідації наслідків російської атаки залучили 55 рятувальників та 14 одиниць техніки. На місці удару також працювали двоє кінологів зі службовими собаками.

Нагадаємо, російські війська атакували одне з підприємств Ніжина вдень 27 листопада. Спочатку міський голова Олександр Кодола повідомив про загибель чоловіка та жінки й госпіталізацію чотирьох постраждалих.

Згодом поліція повідомила про трьох загиблих та сімох поранених. Під завалами зруйнованого підприємства продовжували шукати людей.

У зв’язку із загибеллю людей внаслідок російської атаки 28 листопада на території Ніжинської міської територіальної громади оголосили Днем жалоби.